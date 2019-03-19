Ankara'da belediye otobüsü alev alev yandı

ANKARA'da, motor bölümünden alev alan Büyükşehir Belediyesine ait EGO otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcu bulunmadığı belirtilen otobüsteki yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu bulunmayan EGO otobüsü hareket halindeyken, motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Adı öğrenilemeyen sürücü, alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yangın, otobüsün tamamını kapladı. Alev alev yanan otobüsteki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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