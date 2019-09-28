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Ankara'da asayiş uygulaması
ANKARA'da eğlence yerleri ve umuma açık mekânlara yönelik 500 polisin katılımıyla asayiş denetlemeleri gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Kızılay bölgesinde 500 polisin katılımıyla...
GÜVENLİK 28.09.2019, 04:57
ANKARA'da eğlence yerleri ve umuma açık mekânlara yönelik 500 polisin katılımıyla asayiş denetlemeleri gerçekleştirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Kızılay bölgesinde 500 polisin katılımıyla asayiş denetlemeleri yapıldı. Denetlemelere, Yunus Timleri ve Ahlak Büro ekipleri de destek verdi. Ara sokaklarda üst araması ve kimlik kontrolleri yapan polis, eğlence mekânları ve kafelerde de incelemelerde bulundu. İncelemelerde, bir eğlence mekânında pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|6
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|6
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|4
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|6
|2