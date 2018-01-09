Ankara'da aranan 1556 kişi yakalandı, 279 kişi tutuklandı

ANKARA'da polis ekiplerinin Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1556 kişi yakalandı. Yakalananlardan 279'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da 6'ıncı Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararına istinaden 14 Aralık 2017 tarihinden 28 Aralık 2017 tarihine kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde cadde, sokak ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Denetimlerde GBT sorgusu yapılan 111 bin 126 kişeden çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1556 kişi yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan aranması bulunan 279 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uygulamada 32 bin 108 araç kontrol edilirken çalıntı olan 103 araç da bulundu.

Denetimlerde ayrıca ele geçirilen 91 ruhsatsız tabancadan birinin suçta kullanıldığı anlaşıldı. Bunların yanı sıra, 46 belgesiz tüfek, 49 kurusıkı silah, 30 kesici ve delici alet, bin 729 adet değişik çapta fişek, 12 kilo 568 gram uyuşturucu madde, 1929 uyuşturucu hap, 13 bin 361 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.