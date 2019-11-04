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Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın
ANKARA'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binayı kısa sürede saran alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Pazar günü merkez kapalı...
GÜVENLİK 03.11.2019, 16:40
ANKARA'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binayı kısa sürede saran alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Pazar günü merkez kapalı olduğu için yangın sırasında personel olmadığı öğrenildi.
Mamak'a bağlı Misket Mahallesi'nde bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerin, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın, yarım saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Pazar günü merkez kapalı olduğu için yangın sırasında içeride personel bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Mamak'a bağlı Misket Mahallesi'nde bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerin, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın, yarım saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Pazar günü merkez kapalı olduğu için yangın sırasında içeride personel bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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