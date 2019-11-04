Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın (2)
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ADRESLERDENDİ Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, 2017 yılının Nisan ayında hizmete açıldı. Gökbilim Merkezi'ni bugüne kadar 46 ilden 70 bin...
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ADRESLERDENDİ
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, 2017 yılının Nisan ayında hizmete açıldı. Gökbilim Merkezi'ni bugüne kadar 46 ilden 70 bin öğrenci ziyaret etti. Teknoloji ve bilgi çağının gerekliliklerinin karşılandığı nitelikli adres olarak gösterilen merkez, gençlerin astronomi ve uzayın derinliklerini keşfetmesine imkan sağladı. Merkeze giden öğrenciler, uzman astronomlar eşliğinde, robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu. Bilim meraklılarına hizmet verilen merkezde, planetaryum içine yerleştirilen son model simülatörler ve sanal gerçeklik uygulamaları bulunuyordu.
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