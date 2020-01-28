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Ankara'da 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı
GÜVENLİK 28.01.2020, 18:02
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ANKARA'da 6 ayrı suçtan hakkında 148 yıl hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan S.D. (40) jandarma tarafından yakalandı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde S.D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 2 kişiyi 14 Kasım 2019 tarihinde tabancayla vurarak yaraladı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, şüpheli S.D.'nin Ankara, İzmir ve Denizli'de 'özel belgede sahtecilik', 'basit yaralama' ve 'silahla tehdit', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyi yağma' gibi 6 ayrı suçtan 148 yıl hüküm aldığı ve 6 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.D.'yi Sincan ilçesindeki Yenikent Kazım Karabekir bölgesinde yakaladı. Önceki çıkarıldığı Gölbaşı Hakimliğince tutuklanan S.D., Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde S.D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 2 kişiyi 14 Kasım 2019 tarihinde tabancayla vurarak yaraladı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, şüpheli S.D.'nin Ankara, İzmir ve Denizli'de 'özel belgede sahtecilik', 'basit yaralama' ve 'silahla tehdit', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyi yağma' gibi 6 ayrı suçtan 148 yıl hüküm aldığı ve 6 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.D.'yi Sincan ilçesindeki Yenikent Kazım Karabekir bölgesinde yakaladı. Önceki çıkarıldığı Gölbaşı Hakimliğince tutuklanan S.D., Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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