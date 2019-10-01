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Ankara'da 4 kişinin öldüğü kazada, otobüs şoförü adliyede
ANKARA'da özel halk otobüsünün yol kenarındaki durağa çarpması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Baki Ayaz, adliyeye sevk edildi. Mamak ilçesinde, dün...
GÜVENLİK 01.10.2019, 13:28
ANKARA'da özel halk otobüsünün yol kenarındaki durağa çarpması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Baki Ayaz, adliyeye sevk edildi.
Mamak ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Baki Ayaz yönetimindeki 06 BA 9678 plakalı halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki otobüs durağına ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün altında kalan 4 kişi yaşamını yitirdi, otobüsteki yolcuların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Baki Ayaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mamak ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Baki Ayaz yönetimindeki 06 BA 9678 plakalı halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki otobüs durağına ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün altında kalan 4 kişi yaşamını yitirdi, otobüsteki yolcuların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Baki Ayaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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