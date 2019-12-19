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Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi
ANKARA'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. 247'nci Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan evde, bilinmeyen nedenden dolayı...
GÜVENLİK 19.12.2019, 01:35
ANKARA'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. 247'nci Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan evde, bilinmeyen nedenden dolayı gaz sızıntısı yaşandı. Bu sırada evde bulunan anne Özden, kızı Selver, oğlu Mahsuni Çapkın ve Hazal Yılan, sızan gazdan etkilendi. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. 247'nci Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan evde, bilinmeyen nedenden dolayı gaz sızıntısı yaşandı. Bu sırada evde bulunan anne Özden, kızı Selver, oğlu Mahsuni Çapkın ve Hazal Yılan, sızan gazdan etkilendi. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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