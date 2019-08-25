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Ankara'da 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi
ANKARA'da, polis ekiplerince, 2 araçta yapılan aramada 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği...
GÜVENLİK 25.08.2019, 14:03
ANKARA'da, polis ekiplerince, 2 araçta yapılan aramada 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Aramada, 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki, 125 litre etil alkol, 2 litre sahte yapılmış alkollü içki, 18 boş şişe, 7 aroma, 135 sahte TAPDK bandrolü, 359 kapüşon, 27 etiket ve huni ele geçirildi. Olayla ilgili V.E. ile Y.S.'ye işlem yapıldı.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Aramada, 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki, 125 litre etil alkol, 2 litre sahte yapılmış alkollü içki, 18 boş şişe, 7 aroma, 135 sahte TAPDK bandrolü, 359 kapüşon, 27 etiket ve huni ele geçirildi. Olayla ilgili V.E. ile Y.S.'ye işlem yapıldı.
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