Ankara'da 12 dakikalık sağanak afeti (3)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: 500 YILDA BİR OLABİLECEK AFET

Ankara'nın Mamak ilçesindeki sel felaketinin ardından olay yerinde incelemelerde bulanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bu bir afet 500 yılda bir olabilecek bir afet. Ankara'nın tarihinde görülmemiş bu bölgede. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Maddi hasar büyük. Meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış oldu. Ankara'da yağış oldu bu bölgede afet oldu. Bunun önlemi olamaz. Böyle bir afet çok kısa bir sürede böyle bir afet ile karşılaşınca ne yapabilirsiniz? Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil. Bu bir afet oldu nadir yaşanabilecek bir afet" dedi.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI: HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise afet ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Ciddi bir afet yaşandı. Ankara'nın diğer yerlerinde olmayan bir yağış oldu çok kısa sürede. Araçların ve dükkânların hasarları var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte buradayız. Tüm ekiplerimiz bir taraftan molozları kaldırırken bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Can kaybımız yok hamd olsun. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

‘ALT YAPI İLE İLGİSİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM’

Bunun alt yapı sorunu ile ilgili olmadığını ifade eden Akgül, "Buranın alt yapı ile ilgili çok geniş çaplı alt yapı mazgalları yapılmıştı. Ama bu afet dediğim gibi 80'li yıllarda olmuştu. Ondan sonraki çalışmalar yapılmıştı ama çok kısa sürede bu kadar olması bunun alt yapı ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Onun tespitine bakılacaktır. Eksik yerler varsa onlar tamamlanır ama alt yapı ile ilgili bir hadise değil" diye yanıt verdi.