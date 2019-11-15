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Ankara'da 10 ayda 300 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
ANKARA'da, Ocak ayından bu yana DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınıp, suç unsuruna rastlanmayan yaklaşık 300 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
GÜVENLİK 15.11.2019, 11:41
ANKARA'da, Ocak ayından bu yana DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınıp, suç unsuruna rastlanmayan yaklaşık 300 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında bu yılın Ocak ayından bu yana DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çok sayıda kişiden yaklaşık 300'ü hakkında herhangi bir suç kaydına rastlanmadı. Suça karışmadıkları belirlenen farklı ülkelere mensup 300 kişinin, idari işlem uygulanarak, sınır dışı edildiği belirtildi. Bu 300 kişinin dışında gözaltına alınıp, suça karıştığı belirlenen DEAŞ şüphelileri hakkında ise dava açıldı.
Son yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden, idari işlem yapılan 19 kişinin sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Merkezinde bekletildiği, 3 kişi hakkında ise dava açıldığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında bu yılın Ocak ayından bu yana DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çok sayıda kişiden yaklaşık 300'ü hakkında herhangi bir suç kaydına rastlanmadı. Suça karışmadıkları belirlenen farklı ülkelere mensup 300 kişinin, idari işlem uygulanarak, sınır dışı edildiği belirtildi. Bu 300 kişinin dışında gözaltına alınıp, suça karıştığı belirlenen DEAŞ şüphelileri hakkında ise dava açıldı.
Son yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden, idari işlem yapılan 19 kişinin sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Merkezinde bekletildiği, 3 kişi hakkında ise dava açıldığı öğrenildi.
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