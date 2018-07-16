Ankara Adliyesi'nde Yargıtay'a üye seçilen isimler belli oldu

ANKARA ve Ankara Batı adliyesinde görev yapan bazı hakim ve savcılar, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ davaları nedeniyle artan iş yükünü hafifletmek için 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, Yargıtay'a yeni 100 üye atadı. Bugün açıklanan kararnameyle, Ankara ve Ankara Batı Adliyesi'nde görev yapan bazı hakim ve savcılar Yargıtay'da görevlendirildi.

FETÖ SORUŞTURMALARININ BAŞSAVCI VEKİLİ ATANDI

Atamada dikkat çeken isimlerden biri, FETÖ soruşturmalarını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı oldu. Odabaşı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok soruşturmayı yürütmüştü. Odabaşı, yurt dışında yakalanan FETÖ üyelerinin soruşturmalarında da öne çıkmıştı. Yargıtay'a üye seçilen bir diğer isim ise Genelkurmay 'çatı davası'nın görüldüğü, Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma savcılığı yapan Aytekin Cenikli. Cenikli, geçen dönemde, Cezaevlerinden Sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapıyordu.

Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ergün Şahin ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nde yakalanan, aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu bazı isimleri sorgulamıştı.

FETÖ SORUŞTURMALARINI YÜRÜTEN KRİTİK İSİMLER TERFİ ETTİ

Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun, darbe girişimden önce FETÖ'ye yönelik soruşturmayı yürüten ve kamuoyunda 'FETÖ Çatı Davası' olarak bilinen, sanıkları arasında terörist başı Fetullah Gülen'in de bulunduğu davayı açmıştı. Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir ise darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine yönelik soruşturmayı yürütmüştü. Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük ise darbe girişimine ilişkin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili davayı açmıştı. Bu 3 savı terfi ettirilerek Yargıtay üyesi oldu.

KPSS DAVALARINA BAKAN HAKİMLER DE YARGITAY'A GİTTİ

KPSS ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine dinleme cihazı yerleştirilmesiyle ilgili, kamuoyunda 'Böcek davası' olarak bilinen davalarının görüldüğü Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimleri Cafer Aşık ve Numan Kılıç da Yargıtay üyesi oldu. 28 Şubat davasına bakan Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimi Turhan Kök de Yargıtay'a gitti.

Ayrıca 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Yavuz, Ankara 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Çorumlu, Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Ulukul ile hakimler İlhan Kara, Mehmet Tunç, Muzaffer Gürkanlı ve Orhan Yalmancı da Yargıtay üyeliklerine atanan isimler oldu.