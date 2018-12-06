ANKARA 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı sonrası, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı reddetti. Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasına devam edileceği belirtildi.
Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden Demirtaş'ın itirazına ret
ANKARA 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı sonrası, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı...
06 Aralık 2018 Perşembe 18:11
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.