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Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden Demirtaş'ın itirazına ret (2)

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'tutuksuz yargılanmalı' yönündeki kararının ardından, tahliye talebini reddeden mahkemenin kararına yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından...

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden Demirtaş'ın itirazına ret (2)
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'tutuksuz yargılanmalı' yönündeki kararının ardından, tahliye talebini reddeden mahkemenin kararına yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından reddedildi. Demirtaş, hakkında 31 fezleke ve bir birleşim dosya olmak üzere 32 ayrı suçlamadan yargılandığı ana davada tutuklu yargılanmaya devam edecek.
AİHM'in kararı üzerine Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nden tahliye talebinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın avukatları, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçelerini yerinde buldu ve avukatların tahliyeye yönelik itirazını reddetti. Mahkeme, oy birliğiyle Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.
19'UNCU AĞIR CEZA MAHKEMESİ GEREKÇESİNİ AÇIKLAMIŞTI
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi kararının gerekçesinde, ihlal kararı veren AİHM 2'nci Daire'nin hükmünün nihai nitelikte olmadığını, Demirtaş'ın suçlamalara yönelik savunmasının tamamını yapmadığını, delillerin savunmanın bitmesinden sonra değerlendirilebileceğini, Demirtaş'ın yeterli süre verilmesine rağmen mahkemenin iradesi dışında savunmasını bilinçli olarak uzattığını gerekçe göstermişti. Mahkeme ayrıca, AİHM'in de kabul ettiğine dikkat çektiği 'kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin' bulunduğunu ve sanığın adli kontrol hükümlerini yerine getireceği yönünde yeterince mahkemeye beyanda bulunmadığını gerekçe göstermişti. Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi de kararında bu gerekçeleri yerinde buldu.

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