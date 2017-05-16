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Andırın'da iki saat uçuruma yuvarlandığı iddia edilen otomobil arandı

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı yönünde ihbar üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin, iki saat süren aramaları sonunda ihbarın...

Andırın'da iki saat uçuruma yuvarlandığı iddia edilen otomobil arandı

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı yönünde ihbar üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin, iki saat süren aramaları sonunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'dan 112 Acil Servis telefonunu arayan bir kadın, kardeşinin Andırın'da Bostandere ve Geben mahalleleri arasında otomobiliyle uçuruma yuvarlanarak kaza yaptığını söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine Andırın-Göksun karayolunun 20'nci kilometresindeki bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak, ekipler yaptığı aramalarda kaza yapmış araca rastlayamadı. 
Kazanın bölgeye yakın bir noktada olabileceğini değerlendirip çevreyi de arayan ve yoldan geçen araçları da durdurup 'Kaza yapan araç gördünüz mü?' diye soran ekipler, yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarından sonuç alamayınca ihbarı yapan kadını aradı. Tüm aramalara rağmen ekipler kadına da ulaşamayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeden ayrılırken, ihbarı yapan kadın hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

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