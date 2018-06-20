Anaokulundaki öğretmen dehşeti iddianamede

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () TUZLA'da özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okulun kurucusu ve öğretmeni Güler M., hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianameye göre 30 öğrenciye kötü muamelede bulunan Güler M. hakkında, “Zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede öğrencilerin okulda yaşadıkları ayrıntılarıyla anlatıldı. İddianameye göre öğrenciler toplu halde ve yarı çıplak olarak tuvalete götürülmüş, dövülmüş. Aileler okuldan dönen çocuklarının vücudunda morluklar ve çizikler görmüş. Gördüğü şiddetten etkilenen bir öğrenci gece uykusundan uyanıp duvarın dibine çökerek, 'yapma yapma' diye bağırmış. Altını ıslatan başka bir öğrenci de babasına bunu şüpheli Güler M.'ye söylememesini istemiş.

OĞLU KÖTÜ MUAMELEYİ ANLATINCA OKULDA İŞE GİRDİ

Tuzla'da bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okulun kurucusu ve öğretmeni Güler M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu Güler M. hakkında, “Zincirleme şekilde kötü muamelede bulunmak" suçundan 1 yıl 3 aydan, 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede okulda eğitim gören 3 ve 6 yaşlarında 30 öğrenci mağdur, bu öğrencilerin aileleri de müşteki olarak yer aldı.

İddianamede müştekilerden Zeynep Atasever'in oğlu R. M. A.'nın şüpheli Güler M.'nin kurucusu olduğu ve öğretmenliğini yaptığı anaokuluna gittiği belirtildi. R.M.A.'nın okulda kendilerine kötü muamelede bulunduğuna yönelik annesine şikayette bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Zeynep Atasever'in hem iş ihtiyacını gidermek hem de çocuğunun gözünün önünde olması amacıyla okulda işe girdiği belirtildi.

İŞE GİRDİ KÖTÜ MUAMELEYİ BELGELEDİ

Zeynep Atasever'in Eylül 2017 tarihinde şüpheli Güler M. tarafından işletilen okulda işe girdiği belirtilen iddianamede, Atasever'in kız ve erkek öğrencilerin birlikte yarı çıplak vaziyette tuvalete konulduğuna şahit olduğu ancak cep telefonunun yasak olması nedeniyle ilk etapta bunu kayıt altına alamadığı belirtildi. Atasever'in Ocak 2018 tarihinde bu durumu cep telefonu ile kayıt altına aldığı, videoyu diğer verilere gönderdiği bilgisine yer verilen iddianamede, diğer velilerin çocuklarına kötü muamele yapıldığını bu şekilde öğrendiği ifade edildi.

KIZLI ERKEKLİ ÇIPLAK VAZİYETTE TUVALETE GÖTÜRMÜŞ

İddianamede, şüpheli Güler M.'nin ders sırasında öğrencilere sert davrandığı, sürekli olarak kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, boya yaptığı sırada mağdur öğrenci Ç.M.A.'nin eline iki kez vurduğu, ona bağırıp çağırarak kirlettiği yerleri silmesi için zorlayarak uzun süre ağlamasına neden olduğu belirtildi.

'GÜLER'E SÖYLEME BABA'

D.H.C.'ye tokat attığı, kız ve erkek öğrencileri toplu olarak tuvalete gönderdiği, alt tarafları çıplak vaziyette tuvalet önünde sırada beklettiği, bazı öğrencilerin tuvalet ihtiyacını gideren öğrencilerin yanında alt tarafı çıplak vaziyette durmalarına engel olmadığı, öğrencilerden V.A.Ç.'yi dövdüğü ve onu iğne yapmakla korkuttuğu, E.E.'nin babasına dövüldüğünü söylediği, müşteki Arzu Bayraktar'ın kızı C.B.'nin vücudunda morluklar ve çizikler gördüğü, kızının bazı geceler uykusundan kalkalar duvar dibine çöküp 'yapma yapma' diye seslendiğini söylediği belirtildi. İddianamede altını ıslatan mağdur öğrenci B.E.'nin babasına “Güler'e söyleme baba" dediği belirtildi.

'OKUL PİS, OKULA GİTMEYECEĞİM'

Müşteki Feride Kılınç'ın oğlu A.K.'nın okulda dövüldüğü belirtilen iddianamede, “Feride Kılınç oğlunun yüzünde morluk gördü. Şüpheli Güler M.'yi telefonla aradı. Şüpheli Feride Kılınç'a, 'kusura bakmayın öğretmenin hatası, senin oğlun yanlışlıkla yangın tüpüne basmış, öğretmeni de kızınca kendisini yere atmış' diye yanıt verdi. A.K. babasına, 'Okul pis, okula gitmeyeceğim. Hemşire beni dövdü' şeklinde sözler söylediği" belirtildi.

30 ÖĞRENCİYE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞU 1 YIL 9 AY HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, velilerin kendisine komplo kurduğu kaydedilen iddianamede, “Şüphelinin idaresi altında bulunan okulda okutmak, bakmak ve muhafaza etmekle yükümlü olduğu mağdurlar üzerinde merhamet, acıma ve şefkat ile bağdaşmayacak şekilde davranışlarda bulunduğu, disiplin yetkisinin kötüye kullanılması suretiyle gerçekleştirilen bu davranış biçiminin mağdurlarda basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde ya da ölçünün ötesinde bir etki meydana getirmediği, bu nedenlerle şüphelinin eyleminin kötü muamele suçunu oluşturduğu" savunuldu. İddianamede şüphelinin, “Zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.