Anaokulu kasasından 40 bin lira çalan 2 şüpheli yakalandı

BALIKESİR'in merkez Altıeylül ilçesinde bir anaokulunun kasasındaki 40 bin lira ile kredi kartlarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Merkez Altıeylül ilçesindeki anaokulunun kapısını bu sabah saatlerinde zorlayarak içeri giren hırsızlar, okul müdürünün odasında bulunan çelik kasadan yaklaşık 40 bin lira ile farklı bankalara ait kredi kartlarını çalarak kaçtı. Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheliler Y.D. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.