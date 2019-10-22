Anamur’da 4 araç kundaklandı

MERSİN’in Anamur ilçesinde turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin 4 aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Turizm ve seyahat hizmeti veren bir şirketin park halindeki 4 aracı, lastiklerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, araçların 3’ündeki alevler büyümeden kendiliğinden, diğeri ise yoldan geçen bir vatandaşın kendi aracından aldığı yangın tüpü ile müdahale etmesi sonucu söndürüldü.2 kişi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.