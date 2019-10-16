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Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını (2)
YANGIN TEK NOKTADA SÜRÜYOR Anamur ve Bozyazı ilçelerinde 13 ayrı noktada başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak tek noktaya düşürüldü. Anamur'un Çaltıbüyü köyü yakınlarında...
GÜVENLİK 16.10.2019, 01:56
YANGIN TEK NOKTADA SÜRÜYOR
Anamur ve Bozyazı ilçelerinde 13 ayrı noktada başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak tek noktaya düşürüldü. Anamur'un Çaltıbüyü köyü yakınlarında devam eden yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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