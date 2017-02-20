Anamur'da sahte içkiden bir ölüm daha

Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), () - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde, sahte içkiden ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Anamur Özel ANAMED Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gördükten sonra dün yaşamını yitiren 57 yaşındaki Yavuz Koruk'un ardından emekli kütüphane müdürü 68 yaşındaki Abdulkadir Erdoğan da bugün hayatını kaybetti. Evinde fenalaşınca Özel Anamur ANAMED Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk bulgulara göre sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Erdoğan'ın ölümün kesin nedeninin belirlenmesinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla netlik kazanacak. Ölmeden önce görme kaybı yaşayan ve sahte içki zehirlenmesi saptanan Yavuz Koruk'un cenazesi ise bugün sevenlerinin gözyaşları arasında Ören Mahallesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koruk'un yakını Avukat Hüseyin Seymen, "Anamur sevdalısı bir insanı zamansız kaybettik. Maalesef Anamur'da bol miktarda kaçak içki satılıyor" dedi.

BAŞHEKİM: İLK BULGU METİL ALKOL

Hastane Başhekimi Op.Dr. Yücel Yücetürk ise, vakaların önce zehirlenme olarak geldiğini ancak hekim arkadaşların klinik bulgularına bakıldığında bunun bir metil alkol zehirlenmesi olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine adli bildirimde bulunduklarının altını çizen Başhekim Yücetürk, "Hukuki süreç başlamıştır. Vakalarla ilgili savcıların otopsi talepleri oluyor. Şu ana kadar bir vakamız Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İkinci vaka içinde savcılık inceleme başlattı" dedi. Daha önce Anamur da zaman zaman kaçak içki operasyonu yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Koruk'un ölümünün ardından bu yöndeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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