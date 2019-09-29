Flaş Haberİmamoğlu, depremle ilgili suskunluğunu bozdu
Son Dakika
Anamur'da orman yangını
MERSİN'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın, saat 12.00 sıralarında, Köprübaşı...
GÜVENLİK 29.09.2019, 15:04
MERSİN'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 12.00 sıralarında, Köprübaşı Mahallesi Aralar mevkisinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 65 kişilik ekip, 6 arazöz 3 su tankı ile alevlere müdahalede bulunurken, bölge halkı da çalışmalara katıldı. Yangın yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 5 teknik eleman ve 3 itfaiye aracı da katıldı. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 12.00 sıralarında, Köprübaşı Mahallesi Aralar mevkisinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 65 kişilik ekip, 6 arazöz 3 su tankı ile alevlere müdahalede bulunurken, bölge halkı da çalışmalara katıldı. Yangın yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 5 teknik eleman ve 3 itfaiye aracı da katıldı. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Galatasaray
|6
|9
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Denizlispor
|6
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bursaspor
|6
|12
|2. Ümraniye
|6
|11
|3. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|4. Keçiörengücü
|6
|10
|5. Adana Demirspor
|5
|9
|6. Fatih Karagümrük
|5
|9
|7. İstanbulspor
|6
|9
|8. Altay
|6
|9
|9. Hatayspor
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Real Betis
|7
|8
|12. Getafe
|7
|7
|13. Levante
|6
|7
|14. Osasuna
|6
|7
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|7
|2