Anahtarı unutan çift merdivenle eve girmek isterken düşerek yaralandı

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik İlçesi'nde, anahtarı unutan İsmail ve Ayşe Sönmez çifti, merdiven dayayarak eve girmek istedi. İsmail Sönmez, evin girişindeki örtüye dayadığı merdivene tırmanırken eşi de merdiveni tuttu. Ancak, merdivenin konulduğu örtünün çökmesi sonucu çift, beton zemine düşerek hafif yaralandı.

Olay, dün akşam İznik’in Mustafakemalpaşa Mahallesi Karayel Sokak’ta meydana geldi. İznik’te çiftçilik yapan 27 yaşındaki İsmail Sönmez ve eşi 22 yaşındaki Ayşe Sönmez, Karayel Sokak’taki evlerine geldiklerinde anahtarı unuttukları fark ettiler. Genç çift eve girmek için İznik çevresinde kuruluk olarak adlandırılan avlu kapılarını yağmurdan korumak için konulan örtünün üzerine merdiven dayayarak birinci kattaki evlerine pencereden girmek istedi. İsmail Sönmez, merdivene tırmanırken, eşi de merdiveni tutarak kaymasını önlemek istedi. Ancak, üzerine çıktıkları örtü, çiftin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yere düşerek hafif yaralanan genç çift, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Tedavileri yapılan Sönmez çifti aynı gün taburcu edildi.