Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Anahtarı unutan çift merdivenle eve girmek isterken düşerek yaralandı

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik İlçesi'nde, anahtarı unutan İsmail ve Ayşe Sönmez çifti, merdiven dayayarak eve girmek istedi. İsmail Sönmez, evin girişindeki örtüye dayadığı merdivene tırmanırken eşi de merdiveni...

Anahtarı unutan çift merdivenle eve girmek isterken düşerek yaralandı

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik İlçesi'nde, anahtarı unutan İsmail ve Ayşe Sönmez çifti, merdiven dayayarak eve girmek istedi. İsmail Sönmez, evin girişindeki örtüye dayadığı merdivene tırmanırken eşi de merdiveni tuttu. Ancak, merdivenin konulduğu örtünün çökmesi sonucu çift, beton zemine düşerek hafif yaralandı.
Olay, dün akşam İznik’in Mustafakemalpaşa Mahallesi Karayel Sokak’ta meydana geldi. İznik’te çiftçilik yapan 27 yaşındaki İsmail Sönmez ve eşi 22 yaşındaki Ayşe Sönmez, Karayel Sokak’taki evlerine geldiklerinde anahtarı unuttukları fark ettiler. Genç çift eve girmek için İznik çevresinde kuruluk olarak adlandırılan avlu kapılarını yağmurdan korumak için konulan örtünün üzerine merdiven dayayarak birinci kattaki evlerine pencereden girmek istedi. İsmail Sönmez, merdivene tırmanırken, eşi de merdiveni tutarak kaymasını önlemek istedi. Ancak, üzerine çıktıkları örtü, çiftin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yere düşerek hafif yaralanan genç çift, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Tedavileri yapılan Sönmez çifti aynı gün taburcu edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246