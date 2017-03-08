Anadolu Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, () - ANADOLU Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında 3 profesörün de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı, 4 kişi de aranıyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Eskişehir, Konya, Trabzon, Bursa ve Adana illerinde Anadolu Üniversitesi'nde halen görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 3 profesör, 3 doçent, 6 yardımcı doçent, 15 araştırma görevlisi ve 3 bilgisayar işletmeninin bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Gözaltına alınanlardan 22'sinin ByLock programı kullandıkları, birinin de FETÖ'nün Anadolu Üniversitesi'nde akademisyenler sorumlusu olduğu belirtildi. Evlerinde ve üniversitedeki bürolarında arama yapılan şüphelilerin bazılardan Fethullah Gülen kitapları ile 1 dolarlar çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'ne götürülen şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği bildirilirken, aynı üniversiteye geçen 18 Ağustos'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun ardından 20 kişi tutuklanmıştı.

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