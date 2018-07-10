Ana yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı: 4 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobile, başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aydın- İzmir yolu Hürriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Nadi Gahşi'nin kullandığı 26 SF 014 plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Ali Osman Ünal yönetimindeki 09 UL 252 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde hasar meydana geldi. Kazada sürücüler Nadi Gahşi, Ali Osman Ünal ile otomobillerde bulunan Mehmet Adam ve İsmail Demircan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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