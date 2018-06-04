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Amram Ailesinin yalısında tarihi eser operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-SARIYER'de, Amram Ailesi'ne ait yalısına operasyon düzenleyen polis, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait 15 parça tarihi eser ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri,...

Amram Ailesinin yalısında tarihi eser operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-SARIYER'de, Amram Ailesi'ne ait yalısına operasyon düzenleyen polis, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait 15 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, Amram Ailesi'ne ait yalıda Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi eserler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısında geçtiğimiz hafta arama yaptı. 

15 PARÇA TARİHİ ESER
Yapılan aramalarda Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait 15 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen miğfer, çeşitli tarihi eserler ile kök boyayla yapıldığı değerlendirilen çinilere el konuldu. 
Tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesine gönderildi. 

YURTDIŞINDAN GELİP İFADE VERDİ
2013 yılında Eylül ayında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Jak Amram'ın eşi Lolita Amram'ın yurtdışından dönmesinin ardından bugün İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Lolita Amram'ın yalısında bulunan tarihi eserlerle ilgili olarak emniyette, “Aile yadigarı eserler, durumları hakkında bilgi sahibi değilim" dediği ileri sürüldü. 

(FOTOĞRAF)
 

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