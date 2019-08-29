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Ampul değiştirirken akıma kapılan Mehmet öldü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evde ampul değiştirmeye çalışan Mehmet Ali Kara (21), elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Tarsus'a bağlı Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Evde biten ampul değiştirmek isteyen Mehmet...
GÜVENLİK 29.08.2019, 08:31
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evde ampul değiştirmeye çalışan Mehmet Ali Kara (21), elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Tarsus'a bağlı Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Evde biten ampul değiştirmek isteyen Mehmet Ali Kara, elektrik akımına kapıldı. Kara'nın tavana yetişmek için çıktığı sandalyeden düştüğünü gören aile bireyleri, yanına koşunca akıma kapıldığını fark etti. Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, Kara'yı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Ali Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Tarsus'a bağlı Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Evde biten ampul değiştirmek isteyen Mehmet Ali Kara, elektrik akımına kapıldı. Kara'nın tavana yetişmek için çıktığı sandalyeden düştüğünü gören aile bireyleri, yanına koşunca akıma kapıldığını fark etti. Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, Kara'yı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Ali Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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