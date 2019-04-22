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Amcaya, yeğenine cinsel istismardan 3 yıl 9 ay hapis cezası

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, yeğeni S.K.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa K. (28), 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın...

Amcaya, yeğenine cinsel istismardan 3 yıl 9 ay hapis cezası

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, yeğeni S.K.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa K. (28), 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık mobilya işçisi evli Mustafa K. hazır bulundu. Duruşmaya, mağdur S.K. adlı kız ve avukatlar da katıldı. S.K., duruşmada amcasından şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Amcam, Ocak ayında evimize geldi. Annem ve babam evde yoktu. Amcam, salonda otururken ben de mutfaktaki işlerimi yapıyordum. Amcam birkaç kez bana seslenmiş ama duymadım. Sonra amcam yanıma gelip omzuma dokununca, panik atak hastası olduğum için korktum ve irkildim, dengemi kaybedip düşmek üzereyken amcam tuttu. Öpmek için bana sarılmadı ve beni öpmedi. Ancak, o anki panikle ben bu davranışını yanlış anladım. Amcamdan davacı ve şikayetçi değilim" dedi.
Sanık da son savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa K.'ye, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

 

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