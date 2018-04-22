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Amcasının oğlunu sırtından vurdu

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde T.Ö., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldu amcasının oğlu Ayhan Öztürk'ü (55) tabancayla sırtından vurarak yaraladı. ​Olay, öğle saatlerinde Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde meydana...

Amcasının oğlunu sırtından vurdu
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde T.Ö., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldu amcasının oğlu Ayhan Öztürk'ü (55) tabancayla sırtından vurarak yaraladı.
​Olay, öğle saatlerinde Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde meydana geldi. Ayhan Öztürk ile amcasının oğlu T.Ö. arasında bahçede, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. T.Ö. tabancasını çıkararak ateş açtı. Ayhan Öztürk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.
Arkadaşları tarafından Gümüşova Hastanesi'ne götürülen Ayhan Öztürk, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 
Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, T.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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