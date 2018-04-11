Amcalarının 500 bin lirası ve altınlarını gasp edenlere hapis

KAYSERİ’de kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ operasyonu yaptıklarını söyleyerek girdikleri evde, 500 bin TL para, 8 altın bilezik, 34 Cumhuriyet altını, 10 çeyrek altını gasp ettikleri suçlamasıyla yargılanan, aralarında Jiu Jitsu Türkiye Federasyonu Başkanlığı yapan Orhan Özaktı ve ev sahibinin yeğenlerinin de bulunduğu 6 sanıktan 3’üne 22'şer yıl, 2’sine ise 18 yıl 4'er ay hapis cezası verildi, 1 sanık ise beraat etti.Merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi Baruthane çıkmazında oturan Fesih Gürbüz ve ailesi Kurban Bayramı'nda sattıkları 50 büyükbaş hayvandan elde ettikleri 500 bin lira para, 34 adet Cumhuriyet altını, 8 adet burma bilezik, 10 çeyrek altın ve tüm birikimlerini evdeki çeyiz sandığına sakladı. Amcalarının sandığında bulunan para ve altınları öğrenen Ejder Gürbüz, Mehmet Şirin Gürbüz ve Nadir Gürbüz paraları ve altınları almak için arkadaşları Mehmet Göktaş, Bülent Saltık ve Orhan Özaktı ile plan yaptı. Geçen 13 Kasım'da saat 1 sıralarında, plan gereği 2 kişi kendilerini polis olarak tanıtarak ellerinde silah ve telsizle Fesih Gürbüz’ün evine girdi. FETÖ operasyonu yaptıklarını söyleyen 2 kişi, Fesih Gürbüz’ü terör örgütüne destek vermekle suçlayıp çeyiz sandığındaki para, altınlar ve evde bulunan 4 kişinin cep telefonlarını aldı. Ardından bir cip ile olay yerinden ayrıldı.550 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİFesih Gürbüz’ün şikayeti üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili özel ekip kuruldu. Ekipler 550'ye yakın güvenlik kamerasından 5 bin 200 saatlik görüntü incelemesi yaparak, 750'ye yakın kişiye ulaştı. Bu kişilerle yapılan görüşme neticesinde olayda kullanılan araç belirlendi. Ekip, yaptığı inceleme sonucu Ejder Gürbüz, Mehmet Şirin Gürbüz, Nadir Gürbüz, Mehmet Göktaş, Bülent Saltık ve Orhan Özaktı'yı eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar ve avukatları mahkemede hazır bulunurken mağdurlar duruşmaya katılmadı.5 SANIĞA HAPİS CEZASISavunma yapan tutuklu sanık Orhan Özaktı, Mehmet Şirin Gürbüz’ün amcası Fesih Gürbüz’ün PKK’ya para aktardığını söylediğini belirterek, “Mehmet Şirin Gürbüz, ‘amcamın parası helaldir’ dedi. Mağazadan kelepçe aldık. Ben sporcu olduğum için müsabakalarda kullandığım telsizi aldım ve eve gittik. Parayı alıp, olay yerinden kaçtık” dedi. Tutuklu sanıklardan Mehmet Göktaş da suçunu itiraf ederken, diğer sanıklar suçu kabul etmedi. Mahkeme heyeti verdiği kararda, tutuklu sanıklar Mehmet Şirin Gürbüz, Ejder Gürbüz ve Bülent Saltık’a ‘birden fazla kişi ile silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 22'şer yıl, suçlarını kabul eden Orhan Özaktı ve Mehmet Göktaş’a ise, aynı suçlardan 18 yıl 4'er ay hapis cezası verirken Nadir Gürbüz’ün ise beraatına hükmetti. Mahkeme 5 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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