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Amca oğullarını öldüren 2 kardeş, soğan tarlasında yakalandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca oğullarını öldürdükleri belirtilen 2 kardeş, Konya'nın Çeltik ilçesinde çalıştıkları soğan tarlasında yakalandı. Konya İl Jandarma Komutanlığı...

GÜVENLİK 07.09.2019, 19:40
Amca oğullarını öldüren 2 kardeş, soğan tarlasında yakalandı
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca oğullarını öldürdükleri belirtilen 2 kardeş, Konya'nın Çeltik ilçesinde çalıştıkları soğan tarlasında yakalandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeltik ilçesi Honamlı Mahallesinde O.A.'nın (50) kiraladığı ve soğan ekimi yaptığı tarlada çalışan E.A. (40) ve kardeşi A.A.'nın (36) 2017 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştıkları amca oğulları A.A. ve M.A'yı öldürdükleri gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan arandıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheli iki kardeşi çalıştıkları tarlada yakalayarak gözaltına aldı. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı olduğu ve çıkan kavga sonucu olayın meydana geldiği öğrenilirken, 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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