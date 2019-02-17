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Amca ile yeğeni demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile yaralandı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Kerem T. (34) ile yeğeni Muhammed T. (15), inşaat halindeki evde 2'nci kata uzattıkları demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile akıma kapılarak yaralandı. Olay, sabah saatlerinde...

Amca ile yeğeni demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile yaralandı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Kerem T. (34) ile yeğeni Muhammed T. (15), inşaat halindeki evde 2'nci kata uzattıkları demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile akıma kapılarak yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezi Danişmentgazi Mahallesi Güllük Şemsettin Caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Kerem T. ile yeğeni Muhammed T. iki katlı inşaat halindeki evde çalışan ustalara yardım etmek istedi. Amca ile yeğeni, birinci kattan üst kata uzattıkları demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile akıma kapılarak yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Kerem T. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Muhammed T. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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