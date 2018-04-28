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Amca çocuklarının silahlı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Tuzluca Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada Nurettin Yeter, pompalı tüfekle 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı.  Olay, bugün...

Amca çocuklarının silahlı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Tuzluca Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada Nurettin Yeter, pompalı tüfekle 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı. 
Olay, bugün saat 08.45 sıralarında Tuzluca Mahallesi'ne bağlı Beşiktaş mezrasında meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Nurettin Yeter (60) ile amca çocukları Mehmet Yeter (52) ve kardeşi Engin Yeter (36) mezrada karşılaştı. Bu 3 kişi arasında hayvanlara bakan çobanın kalacağı eve elektrik çekme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nurettin Yeter, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak Mehmet Yeter ve kardeşi Engin Yeter'e ateş ettemeye çalıştı ancak çevredekiler tarafından engellendi. Eve giden Nurettin Yeter, pompalı tüfeği alarak mezraya döndü. Yeter, burada akrabalarının üzerine ateş açtı. Olayda, Mehmet Yeter, Engin Yeter ve yeğenleri Muhammet Yeter (18) yaralandı. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Yeter ile yeğeni lise son sınıf öğrencisi Muhammet Yeter, doktorların yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı. Engin Yeter'in Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken, cinayet sonrası hastaneye gelen Çat Belediye Başkanı CHP'li Arif Hikmet Kılıç, olayla ilgili bilgi aldı. Kaçan Nurettin Yeter'in yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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