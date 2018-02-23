Amca çocuklarının miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İZMİR'in Foça ilçesinde, miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olduğu iddia edilen amca çocuklarının tartışması kanlı bitti.Olay, bugün akşam saatlerinde Gerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sefer Aran (46) ile amcaoğlu Serkan Aran (37) Gerenköy Avcılar Kahvesi arkasındaki meydanda karşılaştı. Aralarında miras anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu iddia edilen Sefer ve Serkan Aran tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefer Aran belindeki tabancayı çıkararak Serkan Aran'a ateş etti. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Serkan Aran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Serkan Aran'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sefer Aran, ruhsatsız olduğu öğrenilen ve olayda kullanılan tabancayla birlikte jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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