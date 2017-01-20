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Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
OSMANİYE'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Görevden dönen Kadirli İlçesi'ndeki özel bir hastaneye ait Buğra Bozdoğan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, iddiaya göre, taliye yoldan kontrolsüz şekilde çıkan Dursun Kaya idaresindeki 01 TB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulup şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Dursun Kaya ile beraberindeki eşi Bahar Kaya, çocukları İrem ve Kaan Kaya, olay yerinde, ağır yaralanan Sinem Kaya ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ambulans sürücüsü Buğra Bozdoğan ile acil tıp teknisyeni Candan Şekerci ise götürüldükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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