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Ambulansın karıştığı zincirlemeli kazada 5 yaralı

ADIYAMAN'da, ambulansın karıştığı zincirleme kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönmeye çalışan Fatih Kaplan yönetimindeki 27 D 5057...

Ambulansın karıştığı zincirlemeli kazada 5 yaralı
ADIYAMAN'da, ambulansın karıştığı zincirleme kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönmeye çalışan Fatih Kaplan yönetimindeki 27 D 5057 plakalı otomobil, iddiaya göre kent merkezi yönüne ilerleyen Cihan Turan yönetimindeki 02 LA 235 plakalı ambulans ve Mehmet Başar idaresindeki 02 KB 283 otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Fatih Kaplan ve Mehmet Başar, ambulans sürücüsü Cihan Turan ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Erkan Doğan ve Seyhan Kılıç yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

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