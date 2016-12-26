Ambulansın çarptığı öğrenci yaralandı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi 15 yaşındaki Zeynep Çimen'e 112 Acil Servis ambulansı çarptı. Ambulansta bulunan sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Çimen, kaza yerine sevk edilen bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Gaziler Mahallesi Isıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. İş kazasında yaralanan bir kişiyi hastaneye götüren 112 Acil Servis ambulansı yolun karşısına geçmeye çalışan Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Çimen'e çarptı. Çimen yaralanırken, ambulansta bulunan sağlık ekibi müdahalede bulunarak, olay yerine ambulans istendi. Sevk edilen ambulansa alınan Zeynep Çimen, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeynep Çimen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Soruşturma başlatıldı.



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