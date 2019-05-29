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Ambulansa çarparak ölüme neden olan TIR şoförüne 3 yıl 9 ay hapis

ÇORUM’da, 2 yıl önce kontrolden çıkan TIR'ın çarptığı ambulanstaki 1 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 3 acil tıp teknisyenin de yaralandığı kazayla ilgili yargılanan Azerbaycan uyruklu TIR sürücüsü Gülman B., 3...

Ambulansa çarparak ölüme neden olan TIR şoförüne 3 yıl 9 ay hapis
ÇORUM’da, 2 yıl önce kontrolden çıkan TIR'ın çarptığı ambulanstaki 1 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 3 acil tıp teknisyenin de yaralandığı kazayla ilgili yargılanan Azerbaycan uyruklu TIR sürücüsü Gülman B., 3 yıl 9 ay  hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, 2017 yılı Aralık ayında Çorum-Ankara karayolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Gülman B., idaresindeki TIR, iddiaya göre kontrolden çıkıp hasta nakli yaptıktan sonra Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi'ne dönüşe geçen Servet Kesekler (38) yönetimindeki 19 SN 112 plakalı ambulansa çarptı. Savrulan ambulans geçtiği karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan sağlık memuru Akif Akbaş (40), hayatını kaybetti, sürücü Servet Kesekler, Acil Tıp Teknisyeni Elif Çırakoğlu (25) ve Emran Bezeniroğlu (24) yaralandı.
Kaza sonrası TIR sürücüsü Gülman B., tutuklandı. Bir süre cezaevinde tutuklu bulunanan ardından tahliye edilen Gülman B., hakkında Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.  Mahkeme heyeti, Azeri sürücü Gülman B.'ye; 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan önce  4 yıl  6 ay hapis cezası verdi, daha sonra iyi hal uygulayarak cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.

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