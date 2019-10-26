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Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı

KAHRAMANMARAŞ'ta hafif ticari araçla çarpışan kamyonet kontrolden çıkıp, taklalar atarak sulama kanalına düştü. Kazayı hafif yaralı atlatan kamyonet sürücüsü Abdulnasır Sönmez, ambulansa binmek yerine "Kim vurdu benim arabama?" diyerek,...

GÜVENLİK 26.10.2019, 22:39
KAHRAMANMARAŞ'ta hafif ticari araçla çarpışan kamyonet kontrolden çıkıp, taklalar atarak sulama kanalına düştü. Kazayı hafif yaralı atlatan kamyonet sürücüsü Abdulnasır Sönmez, ambulansa binmek yerine "Kim vurdu benim arabama?" diyerek, diğer aracın sürücüsünü aradı.

Kaza, öğleden sonra Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı ile Sümbüllü Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; Sümbüllü Bulvarı'nda ilerleyen Abdulnasır Sönmez yönetimindeki 46 ABY 400 plakalı kamyonet ile Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda ilerleyen Osman Ç. yönetimindeki 46 BG 187 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada kamyonet taklalar atıp, şarampole devrildi. Ardından da korkulukları kırarak, sulama kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'KİM VURDU BENİM ARABAMA?'

Kamyonetin sürücüsü Abdulnasır Sönmez, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldığı aracın üzerine oturarak, kurtarılmayı bekledi. Sönmez, itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansa götürülürken de hafif ticari aracın yanına gitmeye çalıştı. Kendisine çarpan aracı görmediğini söyleyen Sönmez, "Kim vurdu benim arabama? Bana vurdular ben düşmedim?" dedi. Sağlık görevlileri tarafından ikna edilen Sönmez, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü Osman Ç. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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