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Ambulans şoförü olay yerine gidince evinin yandığını gördü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, prize takılı unutulan ütüden çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye eri için çağrılan ambulansın şoförü, yanan yerin öğrencilere kiraya verdiği evi olduğunu görünce şok yaşadı. Mesudiye...

Ambulans şoförü olay yerine gidince evinin yandığını gördü
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, prize takılı unutulan ütüden çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye eri için çağrılan ambulansın şoförü, yanan yerin öğrencilere kiraya verdiği evi olduğunu görünce şok yaşadı.
Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Medine Karaarslanoğlu ve Melisa Sönmez'in kiracı olduğu dairede prize takılı unutulan ütü nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü.
Müdahale sırasında 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi. Bunun üzerine olay yerine ambulans istendi. Gelen ambülansın şoförü Şener Akar, yanan evin kiraya verdiği evi olduğunu görünce şok yaşadı.
İtfaiye erlerine, olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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