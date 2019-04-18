Ambulans, şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sarıveliler- Konya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Konya'ya hasta bırakıp Sarıveliler ilçesine dönüşe geçen Fatih Tapur yönetimindeki 70 HD 419 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen ambulansın şoförü Fatih Tapur ile sağlık görevlileri Ayşenur Özoğlu ve Hüseyin Akyayla yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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