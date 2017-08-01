Ambulans otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da hasta taşıyan ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne hasta nakleden Kenan Aksoy'un kullandığı 14 DR 432 plakalı 112 Acil ambulansı, kavşaktan geçiş yapan Metin Arı yönetimindeki 81 DM 698 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ambulansta bulunan hasta da başka bir ambulansa sevk edilerek aynı hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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