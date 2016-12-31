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Ambulans, kar temizlerken arızalanan iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - YOZGAT’ta, kar temizlemesi yaparken arızalanan iş makinesine çarpan ambulansın şoförü ile bir sağlık görevlisi yaralandı. Kaza, Şefaatli İlçesi Kızılkoca Köyü girişinde meydana geldi. Yozgat Devlet...

Ambulans, kar temizlerken arızalanan iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - YOZGAT’ta, kar temizlemesi yaparken arızalanan iş makinesine çarpan ambulansın şoförü ile bir sağlık görevlisi yaralandı.
Kaza, Şefaatli İlçesi Kızılkoca Köyü girişinde meydana geldi. Yozgat Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Şefaatli İlçesi'ne dönüşe geçen Tacettin Ö. yönetimindeki 66 DK 846 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, kar temizleme çalışması yaparken arızalanan Ömer A. yönetimindeki karayollarına ait iş makinesine çarptı. Kazada, ambulans şoförü Tacettin Ö. ve yanındaki sağlık görevlisi Rabia Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza yapan ambulans, 10 metre yükseklikteki şarampole yuvarlanmaması için halatla çarptığı iş makinesine bağlandı.

FOTOĞRAFLI

 

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