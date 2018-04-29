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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü Hayriye İşlek (28) yaralandı. Hastaneye kaldırılan İşlek, tedaviye alındı.  Kaza, saat 14.00 sıralarında,...

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü Hayriye İşlek (28) yaralandı. Hastaneye kaldırılan İşlek, tedaviye alındı. 
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yeni Mahalle Ilgınköy Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Demirel Bulvarı'ndan Hükümet Konağı yönüne giden Cengiz Kayhan (30) yönetimindeki 45 UA 685 plakalı ambulans ile Hayriye İşlek'in kullandığı 45 U 6430 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontroldünen çıkan ambulans, refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü İşlek yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Hayriye İşlek'i ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Görgü tanıkları, kazaya, kavşağa kontrolsüz giren otomobil sürücüsünün neden olduğunu söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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