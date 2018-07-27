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Ambulans ekibine 'Arabamı kirlettiniz' saldırısı iddiası (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada ekibin hasta nakli sırasında Ayaş Aysantı mevkiinde saldırıya uğradığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ambulansın yan...

Ambulans ekibine 'Arabamı kirlettiniz' saldırısı iddiası (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada ekibin hasta nakli sırasında Ayaş Aysantı mevkiinde saldırıya uğradığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ambulansın yan tarafından ekibimize sözlü ve küfürlü hakarette bulunulması ile başlayan olay, daha sonra aracın ambulansın önünü keserek, personellerimizi darp etmesi ile sonlandı. Ekip ambulansta hasta bulunması ve hastanın genel durumunun kötü olması sebebi ile yoluna devam ederek Sincan Yenikent mevkiinde hastayı Yenikent ekibine devretmiştir. Vaka tesliminden sonra Sincan Devlet Hastanesinden darp raporu alan ekip Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Araç şoförü ve ekip sağlık çalışanları darp durumuna maruz kaldıklarından şoförün dudağında bir yaralanma durumu ayrıca diğer ekip çalışanlarında göğüs bölgelerinde ağrı bulunduğu belirtildi. Yaşanan bu menfur saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılarak süreç takip altına alındı. Sağlık hizmeti sunan sağlık emekçilerimize yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

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