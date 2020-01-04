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Ambulans duvara çarptı: 1 yaralı
ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulansın duvara çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Devrek- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Devrek yönünden gelen Y.Y. yönetimindeki...
GÜVENLİK 04.01.2020, 22:07
ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulansın duvara çarpması sonucu 1 sağlık görevlisi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Devrek- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Devrek yönünden gelen Y.Y. yönetimindeki 34 JS 1817 plakalı özel hastaneye ait ambulans, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, ambulanstaki sağlık görevlisi Z.A. yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Z.A.'yı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Devrek- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Devrek yönünden gelen Y.Y. yönetimindeki 34 JS 1817 plakalı özel hastaneye ait ambulans, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, ambulanstaki sağlık görevlisi Z.A. yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Z.A.'yı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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