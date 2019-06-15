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Ambarlı Limanı'nda 90 kilogram kokain ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, bayram tatilinde Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kilogram kokain ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce...

Ambarlı Limanı'nda 90 kilogram kokain ele geçirildi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, bayram tatilinde Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kilogram kokain ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce sağlanan üst seviyede uluslararası iş birliği sonucunda, Türkiye'ye bir konteyner içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğine ilişkin istihbari bilgi alındı. Yapılan araştırmalarda şüpheli konteynerin Türkiye'ye gelen yabancı bayraklı bir gemide bulunduğu ve İstanbul'a getirileceği saptandı. Bayram tatiline denk gelen 3 Haziran'da şüpheli konteyneri taşıyan gemi, Türk karasularına girer girmez fiziki ve teknik takibe alındı. Söz konusu konteyner tahliye edilerek X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı. Dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği bölgede, aracın yasal yükünün arasında gizlenmiş 2 çanta içerisinde 61,5 kilogram kokain ele geçirildi.
6 Haziran'da ise İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer uyuşturucu operasyonunda riskli bulunan bir başka konteynerde 28,5 kilogram kokain yakalandı. 2 konteynerda ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 45 milyon TL olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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