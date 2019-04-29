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Amatör boksörü öldürüp otomobiline koydular

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan (35), ormanlık alanda otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Savcılık, vücudunda darp izi tespit edilen Seyhan'ın başka yerde dövülerek öldürüldükten sonra otomobiline konulduğu...

Amatör boksörü öldürüp otomobiline koydular
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan (35), ormanlık alanda otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Savcılık, vücudunda darp izi tespit edilen Seyhan'ın başka yerde dövülerek öldürüldükten sonra otomobiline konulduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Olayla ilgili 4 şüpheli aranıyor.
Olay, sabah saatlerinde Ereğli'ye bağlı Çiğdemli köyünde meydana geldi. Köyden işe giden maden işçisi, yol kenarında duran otomobilin arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. İşçinin haber vermesiyle olay yerine jandarmayla sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, cesedin Cüneyt Seyhan'a ait olduğunu tespit etti. Seyhan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
'BAŞKA YERDE ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, kamyon şoförlüğünün yanı sıra amatör olarak boks yapan Cüneyt Seyhan'ın vücudunun birçok yerinde darp izleri olması nedeniyle, dövülerek öldürülmüş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı. Jandarma ise Cüneyt Seyhan'ın başka bir yerde dövülerek öldürüldüğünü, ardından otomobiliyle ormanlık alana bırakıldığını tespit etti. Seyhan'ın dün akşam köydeki evinde arkadaşlarıyla alkol aldığı öğrenildi. Cüneyt Seyhan'ın dün akşam görüştüğü tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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