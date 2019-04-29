Amatör boksörü öldürüp otomobiline koydular (2)

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Cüneyt Seyhan'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında arkadaşları Burhan D., Önder T. ve Savaş O.’yu gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

BİRLİKTE İÇKİ İÇMİŞLER

Yapılan araştırmada, Cüneyt Seyhan’ın dün akşam arkadaşları Burhan D., Önder T. ve Savaş O. ile önce evde, ardından ormanlık alanda içki içtikleri tespit edildi. Cüneyt Seyhan ile arkadaşları arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Sopa ve levyelerle darp edildiği değerlendirilen Cüneyt Seyhan, aracına konularak ormanlık alanda bırakıldığı ortaya çıktı.