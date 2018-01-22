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Amatör balıkçı falezlerden denize düşüp öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () – ANTALYA’da balık avlamak için 30 metrelik falezler kenarına gelen Sadık Doğan Sekmeç (47), denize düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde saat 18.00’de meydana...

Amatör balıkçı falezlerden denize düşüp öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () – ANTALYA’da balık avlamak için 30 metrelik falezler kenarına gelen Sadık Doğan Sekmeç (47), denize düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde saat 18.00’de meydana geldi. Sadık Doğan Sekmeç, falezler kenarında balık avlamak üzere arkadaşı Ramazan Yıldız ile buluştu. Burada bir süre oltayla balık avlayıp arkadaşıyla sohbet eden Sekmeç, iddiaya göre dengesini kaybedince 30 metre yüksekliğindeki falezlerden kayalıkların üzerine düştü. Ramazan Yıldız düşen arkadaşını kurtarmak için kayalıklardan aşağı inip yardım etmek istedi. Yıldız’ın tüm çabalarına rağmen dalgalar Sekmeç’i denizin açıklarına doğru çekti.
Olayın Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri karadan nokta belirterek denizdeki Sahil Güvenlik Botu’na destek verdi. Uzun süreli çalışmanın ardından Sekmeç’in cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Botu’na alınan Sekmeç’in cansız bedeni, Kaleiçi Yat Limanı’nda karaya çıkarıldı. Yat Limanı’nda olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sekmeç’in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.
Yaşananları büyük üzüntüyle anlatan Yıldız, “Arkadaşım aşağı düşünce koşup yardım etmek istedim. Kurtarmaya çalıştım hatta ben de ıslandım ama fayda etmedi. Çok iyi bir insandı, kimseye en ufak zararı olmamıştı” dedi.

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