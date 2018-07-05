Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Amasya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

AMASYA'nın Suluova ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlalil yaptığı öne sürülen yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, bugün Amasya-Samsun karayolu Suluova kavşağında...

Amasya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
AMASYA'nın Suluova ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlalil yaptığı öne sürülen yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün Amasya-Samsun karayolu Suluova kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Duran Yıldırım yönetimindeki 60 RF 333 plakalı Reşadiye Ses Turizm'e ait yolcu otobüsü, ana yola kavşaktan çıkış yapan Abdul Samet Cenik yönetimindeki 05 FC 142 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Miyase Cenik öldü, sürücü Abdul Samet Cenik ile Hamide Özcan (85) ise yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hamide Özcan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan sürücü Cenik, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İstanbul'a gittiği belirtilen ve içerisinde yolcunun bulunmadığı belirtilen otobüsün şoförü, gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325